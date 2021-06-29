– В рамках контрсанкций Беларусь приостанавливает участие в «Восточном партнерстве» и действие соглашения о реадмиссии с ЕС, предлагает главе Представительства ЕС Дирку Шубелю выехать из страны. Как оцениваете силу этих решений?





– Белорусским властям надо было принимать какие-то ответные меры на введение секторальных санкций. Но понятно, что механизмов, возможностей повлиять на ЕС у Беларуси практически нет.





Из всего этого списка только соглашение о реадмиссии может представлять для ЕС какую-то проблему: возможно обострение ситуации с нелегальной миграцией.





В остальном можно говорить о самоизоляции Беларуси. А также потери возможности участвовать в различных проектах, в том числе инфраструктурных, которые реализовывались через «Восточное партнерство».





Власти фактически отказываются от них, а это финансовые потери.





В последнее время Беларусь ограниченно участвовала в «Восточном партнерстве», в основном интересовалась именно инфраструктурными проектами – то есть тем, что приносило реальные деньги. Политического сотрудничества практически не было.





Что касается сотрудничества ЕС с негосударственным сектором, то, думаю, решение властей на него серьезно не повлияет.





– Приведет ли приостановка действия соглашения о реадмиссии к подорожанию шенгенских виз до 80 евро?





– Думаю, нет. Понятно, что это будет ударом по людям, а не властям. Учитывая сложную ситуацию внутри Беларуси, на уровне ЕС, скорее всего, будет принято решение, что размер сбора за визу не изменится и останется на уровне 35 евро.





– Отреагирует ли ЕС на антисанкции дополнительными действиями?





– Думаю, нет. Только-только были приняты секторальные санкции. Ответа на именно антисанкции не будет.





Но если, например, будет обостряться ситуация с нелегальными мигрантами, то можно ожидать новых действий со стороны Брюсселя, и они могут довольно ощутимыми и жесткими для белорусских властей.





– Вы говорили, что ЕС не использует и малой доли того, что он может сделать белорусскому режиму. Что вы имели в виду?





– Выделю два комплекса мер. На ЕС приходится четверть белорусского экспорта. Кроме нефтепродуктов и калия хватает и других товаров – той же деревообработки.





Второй комплекс мер мог бы быть связан с тем, чтобы более активно влиять на Россию и таким образом оказывать давление на Минск. Но по практике последних месяцев мы видим, что такой механизм не использовался. Но возможностей для этого у европейских стран достаточно много.





Возвращаясь к секторальным санкциям, можно сказать, что, во-первых, пусть резкого прекращения торговли не будет (санкции не распространяются на действующие контракты), но все же последствия будут ощутимыми.





А, во-вторых, секторальные санкции открывают новое поле инструментов влияния на Беларусь. В зависимости от поведения властей набор изъятий может быть сокращен, или наоборот – могут быть введены запреты на дополнительные группы товаров.





Не стоит ожидать, что секторальные санкции быстро повлияют на ситуацию в Беларуси, но издержки будут значительными и существенно повысят цену репрессий.





Эти санкции делают все менее возможным нормальное управление страной без смены нынешнего руководителя. Без смены в политическом руководстве Беларуси будет очень сложно восстановить отношения с Западом.































