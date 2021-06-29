Патрушев подпевает Лукашенко: Внешние силы нацелены поменять госстрой и власть в Беларуси
Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси, заявил сегодня в Минске секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев осле встречи с Лукашенко.
архивное фото
"Их (внешних сил - ИФ) конечная цель - поменять строй и власть в Беларуси. Это мы наблюдаем в последнее время", - сказал Патрушев. Его цитирует госагентство БелТА во вторник.
Как сообщалось, Патрушев во вторник прибыл в Минск. Он встретился с Лукашенко.
Кроме того, как сообщается, во вторник советы безопасности Беларуси и России проведут "плановые консультации".
На них будут обсуждаться региональная и международная безопасность, проблематика гибридных войн, обстановка вокруг Беларуси и России.
13:39 29/06/2021
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