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Патрушев подпевает Лукашенко: Внешние силы нацелены поменять госстрой и власть в Беларуси

Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси, заявил сегодня в Минске секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев осле встречи с Лукашенко.

архивное фото


"Их (внешних сил - ИФ) конечная цель - поменять строй и власть в Беларуси. Это мы наблюдаем в последнее время", - сказал Патрушев. Его цитирует госагентство БелТА во вторник. 

Как сообщалось, Патрушев во вторник прибыл в Минск. Он встретился с Лукашенко. 

Кроме того, как сообщается, во вторник советы безопасности Беларуси и России проведут "плановые консультации". 

На них будут обсуждаться региональная и международная безопасность, проблематика гибридных войн, обстановка вокруг Беларуси и России. 
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