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Путин не смог встретиться с Лукашенко из-за ковида. Но вирус не мешает ему встречаться с Назарбаевым

Путин и Лукашенко не смогли встретиться на Форуме регионов якобы из-за "эпидемиологической обстановки" в Москве.


Более того, Путин не приехал в Брест на прошлой неделе, куда его приглашали на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Но "эпидемиологической обстановка" в Москве не мешает Путину встретиться 30 июня с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 

В Кремле поставили Лукашенко на "игнор"?
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