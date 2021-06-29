



Более того, Путин не приехал в Брест на прошлой неделе, куда его приглашали на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.





Но "эпидемиологической обстановка" в Москве не мешает Путину встретиться 30 июня с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.





В Кремле поставили Лукашенко на "игнор"?



























