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Суздальцев: Лукашенко торопится

Российский политолог Андрей Суздальцев уверен, что объявленные властями Беларуси контрсанкции - "булавочный укол". Вот почему.


«Анонсированные вчера белорусским руководством новые выпады против Запада – прекращение дипломатической миссии в РБ представителя ЕС и выход Беларуси из европейской программы «Восточное партнёрство» — детище Макея, не должно кого-то удивлять. 

Уколы со стороны Минска булавочные, в Брюсселе прекрасно понимают, что на самом деле из Минска подают знаки готовности поторговаться», — пишет Суздальцев, котоого цитиует telegraf.by

По его мнению, Александр Лукашенко готовит «меню» для диалога с Западом.

В него войдут такие вопросы, как «политические заключенные, пока только анонсированное сближение с Россией, нелегальные мигранты на границе, угрозы поставки наркотиков и «ядерных материалов» и прочее».

«В этом смысле прогулки по Минску Романа Протасевича и его подруги – гражданки России, символизируют готовность белорусского руководства поговорить «по душам», — уверен российский эксперт.

«Александр Лукашенко торопится. Бесконечно тянуть с «Дорожными картами» невозможно, России нужен конкретный результат. Ситуацию с Москвой можно уравновесить пусть и формальным, но существующим диалогом с Брюсселем. 

Попутно в Минске рассчитывают на то, что Москва, обнаружив, что контакты с Западом возобновлены, может пойти на интеграционные авансы, что она и делала до 2018 года», — считает Суздальцев.

В то же время, белорусский посол в России Владимир Семашко сообщил, что Беларусь намеена завершить план по экономической интеграции с РФ к 1 января 2022 года, пишет БелТА 28 июня.
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