Belarus in focus: Россия демонстрирует свое влияние на Лукашенко

Скорее, напротив, действия российских фирм подпирают европейские санкции с восточной стороны, пишет Belarus in focus





Российская пропаганда и официальные лица превозносят компенсации «Белавиа» из-за авиасанкций. В реальности Россия лишь восстановила 4 из выполнявшихся «Белавиа» и до карантина рейсов в Россию, но не в Самару, Воронеж, Сочи, Краснодар.





Авиабойкот оставил «Белавиа» фактически только сильно сокращенное российское направление и южное направление — Турцию и Грузию. Но и оно перехватывается российскими авикомпаниями после возобновления полетов из России в Турцию.





Россия по-прежнему не поставляет нефть на НПЗ «Нафтан», «Транснефть» утверждает, что никаких заявок на транзит российской нефти по трубе в Беларусь нет. Разъяснений по планам «Газпрома» резко сократить транзит газа через Беларусь в четвертом квартале и на будущее нет.





После разговора Путина и Байдена о Беларуси, Россия продемонстрировала, что каких-то результатов в Беларуси она добиться может.





Российскую гражданку Софью Сапегу, задержанную вместе с Романом Протасевичем во время принудительной посадки самолета Афины-Вильнюс в Минске, отпустили под домашний арест — вместе с Протасевичем. В галерею «Белгазпромбанка» вернулись отнятые государством картины, включая «Еву» Сутина.





Эта демонстрация возможностей может убедить США и ЕС в том, что Россия может добиться и большего — например, конституционной реформы.