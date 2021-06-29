Патрушев и Лукашенко, фото 2020 года





Планируется, что они один на один обсудят вопросы, «которые пока не подлежат огласке публичной».





"Всегда есть о чём поговорить, Николай Платонович. Особенно в это непростое время. Я специально хотел поговорить с Вами один на один. Есть вопросы, которые пока не подлежат огласке публичной", - цитирует Лукашенко «Пул первого».