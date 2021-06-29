







«Это решение в стиле того, что в России называется «бомбить Воронеж», – объясняет он. – У Беларуси не так много инструментов, чтобы показать свое недовольство ситуацией и что-то сделать в ответ на санкции, которые были введены. Но сама ситуация эскалации, санкций в ответ на санкции требует чего-то такого решительного. И вот что они могут сделать: расторгнуть договор. В логике эффекта это довольно абсурдное действие.