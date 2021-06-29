В минском аэропорту задержали независимого эксперта Татьяну Кузину
В минском аэропорту задержали независимого эксперта в области госуправления Татьяну Кузину.
Как сообщает Радио Свобода, она проходила паспортный контроль на самолёт в Грузию. Сейчас Кузина находится на Окрестина. Об этом рассказали её коллеги.
Кузина задержана в связи с возбуждённым уголовным делом.
Татьяна Кузина — эксперт исследовательского проекта Bipart, член Совета, соучредитель школы молодых менеджеров публичного администрирования Sympa.
10:47 29/06/2021
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