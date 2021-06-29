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Сохранять мир в мире слишком дорого: ООН может свернуть миротворческие миссии

Миротворческие миссии ООН по всему миру готовятся к возможному прекращению своей работы. Об этом сообщило агентство «Рейтер».



Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, в этот четверг должна согласовать новый бюджет в размере 6 миллиардов долларов, заявили официальные организации и дипломаты.

Некоторые дипломаты считают, что главными проблемами в финансировании миротворческих миссий являются изменения в переговорном процессе, проблемы с логистикой, а также позиция Китая по отношению к странам Запада.

Кэтрин Поллард, глава отдела стратегии управления ООН, заявила, что 12 миротворческим миссиям – большинство из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке – рекомендуется начать разработку планов на случай непредвиденных обстоятельств, если новый бюджет не будет принят вовремя.

«В то же время мы сохраняем надежду и уверенность в том, что страны-члены завершат свои переговоры», – отметила Поллард во время общения с журналистами.

Она сказала, что если до 30 июня не удастся согласовать новый бюджет, то генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может тратить деньги только на охрану имущества ООН и обеспечивать защиту персонала Организации Объеденных Наций и миротворцев.

Глава миротворческой деятельности ООН Жан-Пьер Лакруа сказал, что миссии будут строго ограничены в своей деятельности и не смогут заниматься защитой гражданского населения, помогать в борьбе с COVID-19 и тому подобному.

Соединенные Штаты выделяют больше всех денег на потребности миротворческих миссий – около 28%. За ними следует Китай – 15,2% и Япония – 8,5%.
Источник: golosameriki.com
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