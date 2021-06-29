+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дризе про санкции ЕС: «В корне меняют ситуацию не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве»

По мнению Дмитрия Дризе, Россия оказалась перед выбором: либо помочь Беларуси и рисковать попасть под санкции, либо пустить дело на самотек.

Дризе про санкции ЕС: «В корне меняют ситуацию не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве»
Введя секторальные санкции против Беларуси, Евросоюз впервые показал свою силу. Санкции напрямую затрагивают Россию, которая оказалась перед выбором: либо спасать Беларусь и рисковать попасть под санкции, либо пустить дело на самотек. Такое мнение телеграм-каналу «Кремлевский безБашенник» высказал российский политолог, обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе.

«Похоже, ни в Минске, ни в Москве ничего подобного не ожидали. В результате экономика республики рискует оказаться на гране коллапса, что неизбежно приведет к самым плачевным последствиям как для самого Александра Лукашенко, так и для его ближайших соратников. Эти меры напрямую затрагивают Россию, которая оказалась перед выбором: либо спасать откровенно тонущий режим и самим рисковать попасть под мощный каток новых санкций, или же вынудить союзника все-таки уйти, или же пустить дело на самотек», – считает Дризе.

По его мнению, власти Беларуси пытаются торговаться с Евросоюзом, выпустив под домашний арест Романа Протасевича и Софью Сапегу и грозя введением военного положения.

«Самое интересное, на фоне всего этого ЕС предлагает Кремлю наладить отношения – то есть прекратить поддерживать официальный Минск и пересмотреть свою собственную политику в отношении Запада. И Владимир Путин демонстрирует, что, в принципе, не против. Хотя антироссийское упорство некоторых партнеров по ЕС, а также «силовые башни» внутри России рискуют свести на нет крайне разумную инициативу Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона – начать прямой диалог с российским коллегой», – уверен политолог.
Он считает, что Россия не может физически взять на буксир тонущую Беларусь, потому что это чревато очень серьезными рисками для собственной экономики, которая сейчас не в лучшей форме. Обстоятельства отягощаются пандемией коронавируса, предстоящими выборами, «элитными войнами» и опасностью новой волны протестов. Все это сужает пространство для маневра.

Дмитрий Дризе уверен, что среднестатистический российский гражданин, который не разбирается в глобальной политике, не совсем понимает необходимость союза с Беларусью «любой ценой». Тем более, когда эта самая «цена» неизбежно отразится на его кармане.

«Секторальные санкции ЕС и прошедший саммит России и США в корне меняют ситуацию не только в России и Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве в целом. При этом понятно, что перемены не могут наступить сразу – скорее всего, впереди крайне тяжелый период. Можно в очередной раз повторить фразу классика – «процесс пошел», а остановить его не представляется возможным», – подытожил обозреватель «Ъ FM».
"Брестская газета"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]