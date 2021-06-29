Введя секторальные санкции против Беларуси, Евросоюз впервые показал свою силу. Санкции напрямую затрагивают Россию, которая оказалась перед выбором: либо спасать Беларусь и рисковать попасть под санкции, либо пустить дело на самотек. Такое мнение телеграм-каналу «Кремлевский безБашенник» высказал российский политолог, обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе.





«Похоже, ни в Минске, ни в Москве ничего подобного не ожидали. В результате экономика республики рискует оказаться на гране коллапса, что неизбежно приведет к самым плачевным последствиям как для самого Александра Лукашенко, так и для его ближайших соратников. Эти меры напрямую затрагивают Россию, которая оказалась перед выбором: либо спасать откровенно тонущий режим и самим рисковать попасть под мощный каток новых санкций, или же вынудить союзника все-таки уйти, или же пустить дело на самотек», – считает Дризе.





По его мнению, власти Беларуси пытаются торговаться с Евросоюзом, выпустив под домашний арест Романа Протасевича и Софью Сапегу и грозя введением военного положения.





«Самое интересное, на фоне всего этого ЕС предлагает Кремлю наладить отношения – то есть прекратить поддерживать официальный Минск и пересмотреть свою собственную политику в отношении Запада. И Владимир Путин демонстрирует, что, в принципе, не против. Хотя антироссийское упорство некоторых партнеров по ЕС, а также «силовые башни» внутри России рискуют свести на нет крайне разумную инициативу Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона – начать прямой диалог с российским коллегой», – уверен политолог.

Он считает, что Россия не может физически взять на буксир тонущую Беларусь, потому что это чревато очень серьезными рисками для собственной экономики, которая сейчас не в лучшей форме. Обстоятельства отягощаются пандемией коронавируса, предстоящими выборами, «элитными войнами» и опасностью новой волны протестов. Все это сужает пространство для маневра.





Дмитрий Дризе уверен, что среднестатистический российский гражданин, который не разбирается в глобальной политике, не совсем понимает необходимость союза с Беларусью «любой ценой». Тем более, когда эта самая «цена» неизбежно отразится на его кармане.





«Секторальные санкции ЕС и прошедший саммит России и США в корне меняют ситуацию не только в России и Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве в целом. При этом понятно, что перемены не могут наступить сразу – скорее всего, впереди крайне тяжелый период. Можно в очередной раз повторить фразу классика – «процесс пошел», а остановить его не представляется возможным», – подытожил обозреватель «Ъ FM».



