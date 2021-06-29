Боррель: Несмотря на выход из "Восточного партнерства", ЕС не оставит белорусский народ,
Евросоюз продолжит поддерживать белорусский народ, несмотря на выход Беларуси из "Восточного партнерства". Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Фото: Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Соответствующее заявление появилось на его странице в Twitter.
По словам Борелля, выход Беларуси из "Восточного партнерства" был решением режима Лукашенко. Но несмотря на это, ЕС по-прежнему будет сотрудничать с белорусским народом.
"Несмотря на решение режима Лукашенко приостановить участие Беларуси в Восточном партнерстве, мы готовы продолжать работать с белорусским народом по укреплению облигаций, которые способствуют региональному сотрудничеству и решениям совместных проблем", - пишет Боррель.
Он также подчеркнул, что наложение санкций Евросоюзом на белорусских чиновников было ответом на диктатуру и репрессии.
"ЕС наложил санкции за нарушения фундаментальных прав, демократии и насильственных репрессий. Мы отвергаем ответственные действия диктатуры Лукашенко, которые не имеют законности, ни причины", - отметил глава европейской дипломатии.
Напомним, что сегодня Беларусь заявила о том, что приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Это произошло из-за санкций Евросоюза против Беларуси.
Ранее сообщалось, что выход Беларуси из "Восточного партнерства" ЕС прокомментировали и в Украине. Украина также не оставит белорусский народ.
08:57 29/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение