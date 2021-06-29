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Власти Чехии готовят открытие представительства белорусской оппозиции в Праге

Правительство Чехии и президент страны Милош Земан договорились в понедельник начать процесс подготовки открытия в Праге представительства белорусской оппозиции.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, передает ТАСС.

"Сегодня на заседании правительства с [участием] президента Чехии Милоша Земана мы договорились подготовить организацию представительства белорусской оппозиции в Праге - по образцу Литвы. Белорусская оппозиция пользуется и будет пользоваться однозначной поддержкой Чехии", - написал глава МИД, цитирует afn.by

В начале июня Чехию посетила Светлана Тихановская. Она была принята президентом Земаном, премьер-министром Андреем Бабишем, встретилась с руководителями обеих палат парламента республики и министром иностранных дел Якубом Кулганеком. В качестве почетного гостя она выступила на заседании верхней палаты высшего законодательного органа страны. В ходе встречи с Тихановской президент Чехии предложил ей открыть в Праге представительство белорусской оппозиции.
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