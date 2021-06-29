Российский политолог: в Беларуси было не "как в Украине", а "как в Венесуэле"

Политолог из МГУ Андрей Манойло в статье "Современная информационная война и операции гибридной войны" комментирует протесты 2020-2021 года в Беларуси. Манойло называет события, произошедшие на улицах белорусских городов, "гибридным государственным переворотом": не "как в Украине", а "как в Венесуэле", но с некоторыми исключениями.