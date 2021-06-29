Секретари СБ России и Беларуси встретятся 29 июня в Минске

"29 июня Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетит Республику Беларусь", - цитирует Интерфакс.





"В Минске Николай Патрушев и государственный секретарь Совета Безопасности РБ Александр Вольфович проведут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов совбезов и ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.



