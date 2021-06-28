Артем Шрайбман оценил введенные на прошлой неделе санкции как «довольно жесткий ответ».





— Никогда Евросоюз не применял такого рода секторальных санкций, — отметил политический обозреватель в эфире Эха Москвы. — Да, в этом случае с Беларусью они отложенные, и все действующие контракты продолжатся до истечения срока.





То есть, они, с одной стороны, затрагивают максимально широким мазком всю белорусскую торговлю с Западом, но, с другой, оставляют возможность для ужесточения на будущее, чтобы показать белорусским властям, что есть куда еще двигаться: если вы будете продолжать эскалацию, можно ужесточить и на европейской стороне.





Их жесткость, то, что от целевых они перешли к целым секторам, показывает, что этот боинг, сев, стал переломной точкой для ЕС. И белорусский кризис — это уже не только внутриполитическая белорусская проблема, теперь он стал внешним, международным, он стал региональной проблемой безопасности.





И ЕС было важно, не столько ради белорусов что-то сделать, сколько не позволить создать прецедент. Чтобы все остальные автократы с похожим мышлением не думали, что такие вещи проходят безнаказанно.





В то же время Артем Шрайбман не видит прямой связи между введением санкций и переводом под домашний арест Романа Протасевича и Софьи Сапеги.





— Надеяться, что, отпустив одного или двух политзаключенных, пусть и ключевых, можно смягчить санкции, наивно. В этом случае белорусская сторона либо очень сильно опоздала (как сказали европейские дипломаты, на пару месяцев, потому что процедура была запущена давно), либо здесь были другие цели.





С Софьей Сапегой все довольно понятно. Этот вопрос Москва поднимала регулярно. А Протасевич, думаю, просто выполнил все, что от него ждали власти, будучи под арестом. И теперь он поощрен за выбранную линию поведения, пусть и под принуждением.





Власть поняла, что она с него все свои пропагандистские сливки сняла и теперь можно проявить, в рамках их мышления, некую гуманность с тем, чтобы показать другим политзаключенным: если ты помогаешь нам в наших пропагандистских целях, то вот что бывает. Если нет, то ты – как некоторые политзаключенные, допустим, блогер Игорь Лосик, уже год находится в тюрьме, и его маленькая дочка растет без отца. Таким образом белорусская власть стимулирует политзаключенных идти на такие сделки, — считает аналитик.





Реакцию официального Минска на введение санкций он оценил как чрезмерно эмоциональную. Однако большинство ответных мер, по мнению обозревателя, станут самострелами.





— Реакция даже не эмоциональная, а истеричная, потому что официальный пресс-релиз МИДа об этих санкциях начинается так: «Страны оси ЕС и США вероломно объявили санкции 21 июня…». Такая стилистика показывает, что, как минимум, там неспокойно. Власти заставляют всех своих активистов записывать видео с осуждением санкций. Это очень смешно смотрится.





Они объявили об ответных мерах, но пока их не приняли, видимо, просчитывают, какие из мер не будут более болезненными для самой Беларуси. Потому что то, что звучало в качестве угроз вроде перекрыть какой-то европейский транзит, — это выстрел себе в ногу.





Из того, что они все-таки делают уже, это то, что стали активнее пропускать нелегальных мигрантов в Литву.





И, думаю, будут еще какие-то дипломатические шаги, могут сократить дипломатическое присутствие европейских стран или выйти из Восточного партнерства (28 июня во второй половине дня МИД заявил, что Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», — Прим.). Такие угрозы тоже были. Могут быть применены санкции к европейскому бизнесу, но это снова будут самострелы, удар по своим же рабочим местам, — уверен аналитик.





Он объяснил, каким может стать эффект от введения санкций, и стоит ли рассчитывать на то, что они приведут к смене власти в стране.





— Сами санкции вряд ли изменят логику функционирования белорусской власти. Наоборот, теперь у них главный мотив «не прогнуться», показать, что «мы сильные, мы не сдаемся». Это важно показать не только европейцам.





Лукашенко важно показать это своим силовикам. Если сейчас начать массово отпускать политзаключенных, силовики могут решить, что, кажется, их сдают, потому что на главного надавили. А это не самая комфортная ситуация для автократа, который, по сути, опирается теперь только на силовиков.





Поэтому, думаю, прямо сейчас каких-то изменений из-за санкций не должно быть, но они могут повлиять иначе. Это экономическое удушение, которое означает, что, с одной стороны, приходится бежать в Россию за новой порцией поддержки, а та может начать выставлять какие-то условия.





А второе, и самое главное, что любая такая дестабилизация, экономическая или политическая, выводит Лукашенко из равновесия. Она приводит к новым эмоциональным шагам, вроде того, что произошло с Ryanair. Сомневаюсь, что, понимая последствия, они бы пошли на этот шаг.





Самое главное, что является движущим фактором белорусского кризиса и всех его турбулентностей и отклонений в непредвиденные стороны, это шаги Лукашенко, его собственное поведение. И такие факторы, как секторальные санкции ЕС, очень сильно его дестабилизируют. Они привносят в кризис какие-то неконтролируемые элементы и таким образом могут повлиять на ситуацию. Они могут сработать «как масло в огонь», — заключил Шрайбман.