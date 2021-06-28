Беларусь выходит из договора о реадмиссии: что это значит?

МИД Беларуси объявил, что наша страна выходит из договора о реадмиссии, который подписала 8 января 2020 года. Этот документ принимался в пакете с договором об упрощении выдачи шенгенских виз для белорусов. Через какое-то время, когда были соблюдены все бюрократические процедуры, "шенгены" начали стоить для граждан Беларуси 35 евро, а выдавать их стали на срок до 5 лет.