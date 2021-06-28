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Сын Бабарико чувствует себя в СИЗО нормально, научился "классно рисовать" - адвокат

Эдуард Бабарико, сын экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико больше года находится в СИЗО. За это время он научился "классно рисовать", чувствует себя нормально, сообщил адвокат его отца Дмитрий Лаевский в понедельник.


"Эдуард Бабарико в СИЗО чувствует себя нормально, бодрячком. Дико это говорить применительно к человеку, который год под стражей. Но вижу, какие новые навыки приобрёл Эдуард. Он научился классно рисовать... Они (Виктор и Эдуард Бабарико - ИФ) не сами выбирали, где им оказаться. Оказались там (в СИЗО - ИФ) против воли. Значит, нужно не сдаваться", - сказал Лаевский. 

Он пояснил, пишет interfax.by, что Эдуард Бабарико не проходит "по делу Белгазпромбанка", хотя его имя на процессе звучало неоднократно. "Но есть некое исходное дело, с которого все началось, в связи с которым под стражей находится и Эдуард и много других людей. Часть из них на процессе "по делу "Белгазпромбанка" выступали свидетелями", - добавил адвокат.

Итог этого судебного разбирательства, по мнению Лаевского, "может быть только хорошим". Он считает, что защита экс-банкира представила на суде объективный анализ, который опровергает обвинения, выдвинутые против Бабарико. 

Как сообщалось, Эдуарду Бабарико грозит до 5 лет ограничения свободы. Он был главой предвыборного штаба Виктора Бабарико. Его вместе с отцом задержали и поместили в СИЗО КГБ 18 июня 2020 года. Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Беларуси.

Экс-банкир в понедельник выступил на процессе с последним словом, в которым заявил, что не может признать себя виновным в преступлении, которого не совершал.

Приговор по "делу Белгазпромбанка" огласят 6 июля.

Ранее гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст.430 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 УК). 
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