Суд по делу Колесниковой и Знака начнётся в ближайшее время - защита





"Думаю, в рамках текущей недели будет принято решение, в какой суд передавать (дело в отношении Знака и Колесниковой - ИФ). С момента поступления дела в тот суд, который будет рассматривать, вполне реально, пишет interfax.by, что через две недели начнётся разбирательство", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Запад" Дмитрий Лаевский, адвокат Знака.





Более точной даты защита назвать пока не может. Лаевский обратил внимание, что в сообщении Генпрокуратуры сказано, что дело направлено в Верховный суд для определения подсудности. Это не значит, что именно ВС будет его рассматривать.





По словам Лаевского, о том, что дело его подзащитного передали в суд он "узнал из интернета". "Прокуроры не сочли необходимым уведомить меня об этом, в первую очередь. Подозреваю, что их из тех же источников я узнаю о назначении судебного разбирательства, хотя являюсь защитником Знака", - отметил он.





Адвокату также пока неизвестно, будет ли разбирательство открытым. "По общему правилу все разбирательства открытые, но это решение принимает суд. Сегодня мы можем только предполагать", - отметил он.





"Это будет один суд по одному делу, по которому и Мария, и Максим проходят как обвиняемые", - пояснил Лаевский, отвечая на вопрос, будут ли оппозиционеров судить вместе или по отдельности.





Генеральная прокуратура 25 июня, сообщила, что "направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака, которым инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь".





Как сообщалось, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.





Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявлял голодовку и держал ее больше недели.





В мае Колесниковой и Знаку предъявили окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).





В Беларуси после 9 августа начались акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.





На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.







