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Беларусь выходит из договора о реадмиссии: что это значит?

МИД Беларуси объявил, что наша страна выходит из договора о реадмиссии, который подписала 8 января 2020 года.


Этот документ принимался в пакете с договором об упрощении выдачи шенгенских виз для белорусов, напоминает euroradio.fm

Через какое-то время, когда были соблюдены все бюрократические процедуры, "шенгены" начали стоить для граждан Беларуси 35 евро, а выдавать их стали на срок до 5 лет. Сейчас цена может взлететь до 85 евро.

Но это не главное.

Согласно договору о реадмиссии, Минск должен был обеспечить прием на своей территории своих граждан и иностранцев, которые попадали в ЕС через Беларусь, если они "не соответствовали или перестали соответствовать критериям легальности". 

На то, чтобы построить лагеря для беженцев, Евросоюз обещал выделить Беларуси до 7 миллионов евро.

После того, как участие в соглашении о реадмиссии будет аннулировано, Минск даже формально не будет обязан принимать обратно сотни нелегальных мигрантов, которые в последние месяцы попадают с территории Беларуси в Литву и Польшу.
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