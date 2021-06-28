Беларусь выходит из договора о реадмиссии: что это значит?





Этот документ принимался в пакете с договором об упрощении выдачи шенгенских виз для белорусов, напоминает euroradio.fm





Через какое-то время, когда были соблюдены все бюрократические процедуры, "шенгены" начали стоить для граждан Беларуси 35 евро, а выдавать их стали на срок до 5 лет. Сейчас цена может взлететь до 85 евро.





Но это не главное.





Согласно договору о реадмиссии, Минск должен был обеспечить прием на своей территории своих граждан и иностранцев, которые попадали в ЕС через Беларусь, если они "не соответствовали или перестали соответствовать критериям легальности".





На то, чтобы построить лагеря для беженцев, Евросоюз обещал выделить Беларуси до 7 миллионов евро.





После того, как участие в соглашении о реадмиссии будет аннулировано, Минск даже формально не будет обязан принимать обратно сотни нелегальных мигрантов, которые в последние месяцы попадают с территории Беларуси в Литву и Польшу.