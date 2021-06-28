Усов: Отсутствие санкций привело бы к еще более брутальным действиям власти
Нынешняя беларуская драма связана с тем, что после президентских выборов 2006 и 2010 годов общество и Запад смирились с властью Александра Лукашенко, заявил "Белорусскому партизану" политолог Павел Усов.
– Как жесткие секторальные санкции ЕС могут отразиться на ситуации в Беларуси?
– На внутриполитическую ситуацию эти санкции по большому счету не повлияют. Хотя, конечно, они создадут тяжелое положение для нынешнего режима, тем не менее в этих условиях давление властей на общество будет нарастать.
Режим не пойдет на приостановку репрессий в стране: на сегодняшний день для Лукашенко это единственная возможность удержать свою власть.
Вместе с тем, я считаю, что санкции будут снижать экономическую поддержку режима. А для Европы и международного сообщения это является приоритетом. Так или иначе санкции будут сокращать жизнь нынешнего режима. При этом я не думаю, что ограничения приведут к быстрому экономическому коллапсу.
Главный же момент состоит в том, что отсутствие жестких санкций еще больше развязывало бы руки властям, приводило бы к еще более брутальным действиям и убеждало бы их в собственной безнаказанности.
После опыта президентских выборов 2006 и 2010 годов политика режима строилась на уверенности, что международное сообщество никак не может наказать их за функционирующую в Беларуси систему репрессий.
– Как секторальные санкции могут повлиять на судьбу политзаключенных в Беларуси?
– Я не связывал бы санкции с судьбой политзаключенных. Были бы новые санкции, не было бы их – это не повлияло бы на политическую амнистию.
Судьба политзаключенных полностью зависит, прежде всего, от политических изменений в стране: только после смены режима вопрос будет полностью снят с повестки.
Появление нынешних политзаключенных я назвал бы результатом беззубой политики Запада, его политики заигрывания с авторитарным режимом Лукашенко.
На протяжении ряда лет он чувствовал себя вполне комфортно благодаря так называемому диалогу с Западом, получал экономические дивиденды, хотя задавливал белорусское общество.
Так единственным механизмом политического выражения у граждан остался протест, который в прошлом году столкнулся с жестокими репрессиями.
Репрессии не остановятся, а количество политзаключенных, вероятно, будет расти. И это не вопрос присутствия или отсутствия санкций. Пока даже минимальная активность в обществе не утихнет, репрессии будут продолжаться.
Лукашенко может пойти на уступки, только если внутри страны ничего не будет угрожать его власти.
Подчеркну: это будет не результатом торга с Западом. Разве только в том cлучае, если режиму удастся добиться от него признания Лукашенко легитимным президентом.
Но тогда рано или поздно режим вернется к той репрессивной политике, к которой он пришел в 2020 году.
Нынешняя беларуская драма связана с тем, что после президентских выборов 2006 и 2010 годов общество и Запад смирились с властью Лукашенко. Поэтому в 2020 году они должны были заплатить за свободу уже значительно большую цену.
И эта ситуация в будущем повторится, если смирение cлучится и теперь.
"Белорусский партизан"
16:29 28/06/2021
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