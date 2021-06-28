+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Наш ответ Чемберлену: МИД заявил о приостановке участия в "Восточном партнерстве" и отзывает своего представителя при ЕС

В связи с введенными ЕС ограничительными мерами в отношении Беларуси страна приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", заявил МИД РБ

Наш ответ Чемберлену: МИД заявил о приостановке участия в "Восточном партнерстве" и отзывает своего представителя при ЕС
"Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного cоглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.

С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия cоглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию беларуской стороны о неприемлемости давления и санкций.

Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер", - говорится в заявлении МИД.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]