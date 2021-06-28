"Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного cоглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.





С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия cоглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.





Постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию беларуской стороны о неприемлемости давления и санкций.



