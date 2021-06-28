Она приняла участие по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.

"Мы в Европейском совете приняли решение о широком санкционном пакете [против Беларуси]. Мы ввели персональные и экономические санкции, в частности против авиакомпаний, а также основных отраслей", - напомнила канцлер.

"То есть мы ввели в действие всеобъемлющий санкционный режим, он только-только начинает оказывать воздействие. И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Беларуси не изменится", - утверждала Меркель.







В свою очередь премьер-министр Франции Жан Кастекс отметил, что Франция готова поддержать ужесточение санкций против Беларуси, если в этом будет необходимость.





"Если инициативы в этом направлении, которое вы упомянули, были приняты, [их авторы] могут рассчитывать на поддержку французского правительства", - сказал он, отвечая на вопрос французского депутата Жан-Мишеля Клемана, который уточнял позицию по поводу готовности к более жестким санкциям против Минска, передаёт ТАСС.



