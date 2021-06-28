+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко - арабскому миллиардеру: Мы вас принимаем с таким большим удовольствием не потому, что вы очень богатый человек

Что белорусский правитель сказал инвестору из ОАЭ – исполнительному директору компании Emaar Properties Мухаммеду аль-Аббару, который прибыл в Минск с сыном.

Только цитата.

– Учитывая то, что вы приехали на сей раз с сыном, значит, вы уже прилично закрепились в нашей столице, – сказал Лукашенко визитеру, сообщает БелТА.

– Мы вас принимаем здесь с таким большим удовольствием не потому, что вы очень богатый человек.

А потому что вы в непростые, сложные времена поддерживали Беларусь, руководство Эмиратов всегда поддерживало Беларусь.

И за то, что вы сотрудничаете с Беларусью и, главное, инвестируете в Беларусь. Словом, мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны, дружба с которым проверена временем.

Сегодня я хотел бы услышать, не изменилось ли ваше желание работать в Беларуси. Я также хотел бы услышать ваше мнение по поводу многих проектов, которые мы обсуждали с наследным принцем, когда он был здесь. И вы сами предлагали ряд проектов, в которых вы крайне заинтересованы в Беларуси.
Источник: gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]