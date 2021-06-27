Посол США: Запад должен разговаривать с Лукашенко на том языке, который он понимает
Посол США Джули Фишер отметила, что даже если будут освобождены все политзаключенные, то США не уменьшат давление на Беларусь.
"Мы довольно ясно обозначили, чего мы ждем от режима: освобождения всех политзаключенных. Их число, к сожалению, ежедневно растет. Мы очень четко призвали белорусские власти вести умный и настоящий национальный диалог, результат которого приведет к новым выборам, которые могут быть проведены под международной эгидой", отметила посол США в Беларуси в эфире телеканала «Белсат».
Соединенные Штаты обеспокены действиями Лукашенко и его угрозы, «которыми он пробует портить жизнь соседям».«Это неприятно удивляет, потому что этот человек в прошлом не раз утверждал, что жалеет о том, что отношения с соседями не очень хорошие, что он имеет возможность обратиться только к одному из соседей. Очень неприятно, что его угрозы становятся более прямыми. Нас очень волнует что происходит на границах наших союзников и нашего партнера – Украины», – сказала Фишер.
Фишер также считает, что комментарии, угрозы, обвинения, которые звучат от Лукашенко в сторону Запада бессмысленны: «В его высказываниях столько несовпадений и неточностей, что очень сложно все отслеживать. Но если бы он хотел знать, на ком ответственность, кто виноват в ухудшении экономических перспектив Беларуси, то нужно не искать кого-то, а просто посмотреть в зеркало. Это его действия и его режим принципиально изменили будущее экономики Беларуси».
Посол отметила, что с августа прошлого года США предоставили дополнительно 20 млн долларов для поддержки гражданского общества и независимых СМИ Беларуси:
«Я думаю, что еще многое можно сделать, чтобы поддержать Беларусь и ее устремления. Мы остаемся в тесном контакте с госпожой Тихановской и ее командой, чтобы понять, что мы можем еще сделать на пути к более демократической Беларуси, чтобы развивать и разрабатывать эти идеи. Их взгляды и мнения об этих вопросах чрезвычайно важны. Мы также работаем с нашими партнерами в Конгрессе, чтобы получить средства, которые помогли бы в этом деле».
Источник: blizko.by
12:42 28/06/2021
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