"Мне не стыдно за свою жизнь". Виктор Бабарико выступает в суде с последним словом
Экс-банкир и политик Виктор Бабарико, один из главных конкурентов Лукашенко на прошедших выборах, не допущенный к участию, произносит свое последнее слово в суде перед тем, как ему объявят приговор.
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Цитируем слова человека, который лишь за желание стать президентом оказался за решеткой.
Политзаключенный Виктор Бабарико, выступая в суде с последним словом, заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал, передаёт Свабода.
Бабарико сказал, что он поддерживает то, что говорили адвокаты, и остановится в своей речи «на человеческой ситуации». Он сказал, что, прожив кусок жизни и находясь в этой клетке, ему не стыдно за свою жизнь перед своей семьей.
"Мне не стыдно, так как перед решением, принятым в мае, они знали, что я не обманываю".
По словам Бабарико, признаваясь в преступлениях, которых он не совершал, возможно, он имел бы какие-то материальные выгоды:
"Я не могу признать преступление, которого я не совершал", - заявил он.
Ему не стыдно перед близкими, так как не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий.
Ему не стыдно перед работниками банка, так как был создан лучший банк в стране; перед теми, кто вместе сидит в клетке и считает его преступником.
По словам Бабарико, за 25 лет работы они не услышали, что должны делать какие-то незаконные действия.
"Что бы они ни говорили, я в это до сих пор не верю. Я им ничего не говорил и их не обманывал".
Ему не стыдно и перед клиентами.
"Не стыдно перед теми, кто поверил мне и стал членом штаба", — сказал Бабарико.
По его словам, то, что они сделали, оценивается в миллионы долларов, а они за это ничего не получили.
Он сказал, что сотни тысяч, кто поставил подписи, верили, что можно построить страну с общечеловеческими ценностями. "Я честен перед ними", - сказал он.
Бабарико сказал, что ему сложно узнать оценку людей, стыдно ли им за него, так как он в течение года находится в СИЗО, в изоляции, у него нет доступа к информации, до него доходило немного писем. Но он понимает, что большинство членов штаба продолжили начатое.
Эти люди, по словам Бабарико, пожертвовали материальными благами, свободой и жизнью.
"Я уверен, что был честен и не сделал никаких действий против законов Беларуси", — сказал он.
Бабарико также сказал, что не знает мнений сотрудников банка, но те, кто выступал, не говорили, что им было стыдно с ним работать. Он сказал, что не знает мысли друзей и близких, но их родственники также не испытывали неуважения к нему.
"Я знаю оценку, которую поставили мне дети: за папу не стыдно".
По словам Бабарико, жизнь - марафон, и на этой дистанции иной раз приходится делать выбор. Он сказал, что мы делаем не для себя, а для детей. Он пожелал, чтобы "на этой дистанции вы услышали ту же мысль, что им за вас не стыдно".
Судья один раз прервал речь, мол, Бабарико говорит не по делу. В конце речи присутствующие страстно захлопали в ладони. Сегодня зал полный, люди перед началом приветствовали Бабарику, показывали ему руками сердечки и знаки победы.
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Перед входом в зал был налажен контроль, людей пропускали через металлоискатель, проверяли содержимое сумок и обыскивали, телефоны, диктофоны и ноутбуки требовали оставить в специальных ящиках для хранения.
После выступления Виктора Бабарико начали говорить свои "последние слова" другие обвиняемые.
Люди во дворе суда дождались адвокатов Виктора Бабарико и встретили их аплодисментами.
Напомним, Виктор Бабарико был задержан в июне 2020-го – все это время он находится в СИЗО КГБ. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть третья статьи 430 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (часть вторая статьи 235 УК).
Прокурор запросил для Бабарико 15 лет колонии усиленного режима – это максимальный срок, который можно запросить по предъявленным ему обвинениям.
Приговор Виктору Бабарико и другим фигурантам «дела Белгазпромбанка» объявят 6 июля.
11:04 28/06/2021
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