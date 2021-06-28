Известный IT-бизнесмен Дмитрий Гурский сообщил в соцсетях о переезде в Лондон.





«На прошлой неделе произошло два важных события. Я переехал жить в Лондон, и мы отпраздновали открытие нашего офиса здесь. Из него захватывающий вид на лондонский Тауэр, офис очень уютный. Теперь в Великобритании 30 участников команды, планируем увеличить её до 80 человек к декабрю», — написал Гурский.





О причинах переезда бизнесмен не рассказал, но трудно представить, что они не связаны с политической ситуацией в Беларуси.





Уехавшие из страны политики (во главе со Светланой Тихановской и Павла Латушко) и бывшие силовики не дают забыть о себе, выступая с новыми инициативами. А вот имена представителей других сфер, вынужденных бежать из страны, начинают забываться.





UDF перечисляет известных персон, который уехали из Беларуси за последний год по политическим мотивам.





Владимир Цеслер









Фото: svaboda.org





Известный дизайнер Владимир Цеслер, член Координационного совета уехал из Беларуси в конце августа прошлого года.





«Была настоятельная рекомендация от властей ему свалить, если не хочет, чтобы его закатали в асфальт, как всех остальных», — написал его друг Евгений Липкович.









Дизайнер обосновался на Кипре у друзей, откуда регулярно присылает свои популярные работы на злободневные темы.

Александра Герасименя

Фото: TUT.BY





В октябре в Вильнюс с маленьким ребенком перебралась трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию. Александра Герасименя сделала это ради работы на посту главы Фонда спортивной солидарности и из соображений личной безопасности.





«Если бы не уехала, то, думаю, меня бы арестовали вскоре после назначения руководителем фонда. К сожалению, сегодня в нашей стране законы не работают, а права не соблюдаются», – сказала пловчиха.

Дмитрий Сосновский

Фото: facebook.com/stary.olsa





Лидер группы «Стары Ольса» музыкант Дмитрий Сосновский уехал в Украину в ноябре.





Накануне он был задержан в Клецке, где стоял в цепи памяти Романа Бондаренко, получил штраф. А когда вернулся в Минск, то узнал, что его ищут.





В марте этого года путем Сосновского последовали музыканты группы «Разбітае сэрца пацана», перебравшись в Украину из-за преследования по политическим мотивам.





Екатерина Пытлева





От Герасимени до Шрайбмана. 9 знаменитостей, которых вынудили покинуть Беларусь





Летом прошлого года Екатерину Пытлеву сняли с эфира БТ за пост в соцсетях, в котором она осудила репрессии.





Осенью соседи несколько раз сообщали ей о слежке у подъезда, начались вопросы к ИП ее супруга Алексея. После звонка из милиции, где заявили, что Пытлева якобы оскорбляла государственный герб в соцсетях, семья решила переехать в Вильнюс.





Теперь телеведущая сотрудничает с проектом «Маланка медыя».

Маргарита Левчук

Известная оперная певица принимала участие в предвыборной кампании Cветланы Тихановской. Осенью, находясь на гастролях в Литве, узнала об интересе силовиков к ее персоне и решила не возвращаться.

Теперь совместно с блогером Андреем Пауком выпускает на YouTube-канале сатирические музыкальные клипы. Недавно генпрокуратура завела на Маргариту Левчук дело по обвинению в надругательстве над государственным флагом.

Сергей Зикрацкий





Фото: nn.by





Известный адвокат после событий августа 2020 года защищал на политически мотивированных процессах TUT.BY, журналистку «Белсат» Екатерину Андрееву, программного директора Пресс-клуба Аллу Шарко, был одним из защитников Максима Знака.





В марте Сергея Зикрацкого исключили из коллегии адвокатов. Через пару месяцев стало известно, что адвокат обосновался в Вильнюсе.





«Меня лишили моей любимой профессии, лишили моего бизнеса», – написал Зикрацкий.









И добавил, что будет продолжать делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в Беларуси, а в текущих реалиях это невозможно делать в Минске.





Светлана Тихановская назначила его своим представителем по правовым вопросам.

Артем Шрайбман





В начале июня по ОНТ показали «интервью» с Романом Протасевичем, в котором он неосторожно упомянул об участии Артема Шрайбмана в секретном чате, где обсуждалась организация протестных маршей.









Через несколько дней стало известно, что политический обозреватель от греха подальше уехал в Украину. Шрайбман сообщил, что оснований для обвинений в его сторону у властей быть не может, но «ежедневное ожидание СИЗО» было для него и его близких неприемлемо.

Денис Дудинский

В начале июня телеведущий и шоумен Денис Дудинский экстренно уехал с супругой в Украину.





В августе прошлого года он поддержал мирные акции протеста и осудил насилие со стороны силовиков. Отсидел на Окрестина.





А уже в начале этого лета к нему домой пришли силовики – проводили проверочные мероприятия «по вопросам налогообложения».





Валерина Кустова

Поэтесса и телеведущая уехала из Беларуси в Варшаву после того, как узнала, что за ней приходили силовики. Причина в ее профессиональной деятельности: через программу на «Белсате» люди помогали семьям политзаключенных. Власти расценили это как финансирование протестов.





«На мне два с хвостиком уголовных дела. И большой интерес со стороны СК, КГК, милиции и ГУБОПиК. Так получилось, что в течение несколько дней я потеряла семью, свою жизнь, жилье, стабильную работу. Родину… Несколько суток добиралась в безопасное место — без телефона, вещей и средств, меня эвакуировали лесами и болотами. Как есть, в чем вышла из дому», – рассказала в соцсетях поэтесса.



