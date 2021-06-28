



Известно, что исполнительницу подозревают в надругательстве над государственным символом.





Заместитель Генпрокурора подчеркнул: неизвестно, где именно Левчук совершила правонарушение.





Однако даже если действие было выполнено за пределами Беларуси, последствия наступили именно в нашей стране.

Поэтому мы обоснованно считаем, что она подлежит ответственности по законам Республики Беларусь, - рассказал Алексей Стук в эфире телеканала СТВ.





Представитель Генпрокуратуры отметил, что уголовные дела будут возбуждаться и в отношении других граждан, которые совершили аналогичное правонарушение и при этом могут находиться за пределами страны.





По словам Алексея Стука, до 2020 года надругательство над госсимволикой было достаточно редким правонарушением. Фиксировалось не более 1-2 случаев.





Однако во второй половине прошлого года ситуация изменилась: закон был нарушен 50 раз.



