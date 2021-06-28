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Партия Макрона проиграла на выборах во Франции

Во Франции завершились региональные выборы

Ни в одном из регионов представители партии Макрона не были избраны, как и представители партии Марин Ле Пен.
Во Франции партия президента Эмманюэля Макрона Вперед, Республика! проиграла на региональных выборах, как и партия Марин Ле Пен Национальное объединение. Победу получили правые республиканцы и - в меньшей степени - левые социалисты, сообщает Le Monde.

В единственном регионе, где кандидат партии Ле Пен Тьерри Мариани имел шансы на победу, он был побит соперником-республиканцем Рено Мюзелье: по первым подсчетам, 57% против 43%, пишет Корреспондент

В центральном регионе Иль-де-Франс представительница правых Валери Пекресс победила объединенных левых с 44,9% против 33,3%. Баллотировавшийся здесь кандидат от Национального объединения Жордан Барделла набрал лишь 11,4%.

Ни одним удачным результатом не может похвастаться и правящая партия Макрона Вперед, Республика!

Ранее сообщалось, что Франция отменила комендантский час, который действовал в стране с октября 2020 года.
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