Они реально не понимают – это стало совершенно очевидно, когда свет увидело заключение экспертов, на основании которого делается вывод об экстремизме портала tut.by, пишет ej.by. Огромный документ с таким же огромным количеством разной несуразицы. Разбирать их все нет никакого смыла. Главный интерес в документе вызывает всего один занимательный вывод экспертов, который как лакмусовая бумажка показывает невероятный уровень кислотности в сознании защитников страны.





«Сайт целенаправленно проводит самостоятельную редакционную политику», - сказано в заключении экспертов. Именно это расценивается как один из признаков экстремизма.





В последнее время пришлось слышать много страшилок. Силовиков пугают, что после смены власти их разорвут, рабочих- что их заводы разграбят и закроют. Страну разрушат, людей в рабство обратят и в лапти обуют, Россию захватят, когда не останется Беларуси. На днях узнали, что даже православие, оказывается хотели сломать. Для каждого жителя страны припасен свой страх.





Но то, что происходит сейчас вокруг портала tut.by, в тысячу раз страшнее именно потому, что люди сами не понимают, что делают ради так называемой защиты страны.





Фраза «Сайт целенаправленно проводит самостоятельную редакционную политику» - это как признание преступлением самого понятия свобода. Самостоятельная редакционная политика СМИ – это основополагающее понятие свободы для общества. Уровень свободы, объективности и профессионализма СМИ во всем мире находится в прямой зависимости как раз от того, насколько оно способно проводить ту самую «самостоятельную редакционную политику». Независимо от владельца, властей, политических партий и еще бог знает кого.





Поставить вину и назвать экстремизмом «самостоятельную редакционную политику», это как поставить в вину человеку и назвать его экстремистом только за то, что он самостоятельно свободно мыслит и самостоятельно принимает решения. Если эксперты, которые это пишут, не понимают таких элементарных вещей, то какова им цена? Если судья на основании такого заключения сделает вывод об экстремизме портала, то стоит пожалеть такого судью и всю страну вместе с ним. Потому что с этим решением, мы отказываемся от права называться свободными людьми, от права даже свободно думать.





Причем, обращает на себя внимание тот факт, что эксперт в заключении намеренно использовал слово «целенаправленно», которое в контексте всего предложения и документа придает действию характер преступления. Целенаправленно, значит, умышленно, со злым умыслом.





Если это будет признано в суде, то завтра любому жителю страны можно будет предъявить обвинение в экстремизме на основании такого же документа, что он…





Целенаправленно самостоятельно принимал решение на выборах, за кого голосовать.





Целенаправленно самостоятельно решал, какие телеканалы смотреть, какие сайты читать.





Целенаправленно самостоятельно решал, где жить и кем работать.





Целенаправленно самостоятельно решал, кому верить, а кому – нет.





Целенаправленно самостоятельно думал не о том, о чем следовало.





Ограничений вообще никаких не останется. И коснется это уже каждого, независимо от званий и заслуг. Это опасный прецедент, имеющий серьезные последствия для всей страны.



