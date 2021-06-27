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Виктор Бабарико скажет последнее слово в суде 28 июня

Судебное заседание по делу топ-менеджеров “Белгазпромбанка”, на котором Виктор Бабарико выступит с последним словом, состоится 28 июня в суде Московского района Минска.

Виктор Бабарико / Еврорадио

Во время прений адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Левский отметил:

— Сложносочинённость обвинения, которое не сможет пересказать своими словами ни один из обвиняемых, пишет Еврорадио, в этом деле создаёт иллюзию наличия преступления — сложного и запутанного. А объём дела создаёт видимость наличия некой доказательственной базы. Но это лишь видимость.

Виктор Бабарико возглавлял “Белгазпромбанк” 20 лет. Теперь он обвиняется по трём статьям УК: “Легализация средств, полученных преступным путём", "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" и "Дача взятки". Прокурор запросил 15 лет лишения свободы.

Экс-глава “Белгазпромбанка” более года находится в заключении. За это время он не признал вины и не пошёл на сделку со следствием. 
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