Партия Никола Пашиняна победила на выборах в парламент Армении





Теперь партии «Гражданский договор» принадлежит право формировать правительство и выдвигать кандидата на пост премьера, пишет belmarket.by. С большой долей вероятности им вновь станет Никола Пашинян. Если за его кандидатуру проголосует парламент, то президент республики должен немедленно утвердить это решение.





Напомним, Пашинян подал в отставку в апреле на фоне скандалов с высшими чинами Генштаба страны. Его позиции также подорвало заключение трехстороннего соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Часть армянского общества посчитала это предательством со стороны премьер-министра.





Блок «Армения» бывшего президента Армении Роберта Кочаряна набрал 21,9 процента голосов. Третье место занял блок «Честь имею» третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. Он набрал 5,22 процента голосов и также получил место в парламенте.