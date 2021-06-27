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В одном пакете документов обсуждается вероятная реакция России на проход британского эсминца через украинские воды у берегов Крыма, пишет Гордон. Другой описывает планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.





Неназванный представитель министерства обороны рассказал журналистам, что один из служащих сообщил об утере конфиденциальных оборонных документов. Правительство уже начало расследование.





BBC отмечает, что эти документы подтверждают: проход британского эсминца вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.





В документах действия эсминца в Черном море описывают как "мирный проход через украинские территориальные воды", с прикрытием орудий и размещенным в ангаре корабельным вертолетом. Также в них отмечается, что миссию провели, понимая, что Россия может ответить агрессивно.





В минобороны выделили несколько возможных ответов со стороны России: от "безопасно и профессионально" до "ни безопасно, ни профессионально".





Также рассматривали альтернативный маршрут – HMS Defender мог бы держаться подальше от спорных вод. В презентации отмечалось, что это позволило бы избежать конфронтации, но были риски, что Россия может представить такие действия как страх Великобритании.





Контекст:





Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он "нарушил границу" России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец якобы покинул "территориальное море" России.





После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.





В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.





Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. "По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: "Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости", – сообщил журналист.





Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в "российские территориальные воды" близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.





В Кремле назвали маршрут британского эсминца "подготовленной провокацией", а в МИД РФ пригрозили "бомбить" корабли, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.





Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.





По данным СМИ, именно Джонсон принимал окончательное решение о проходе корабля вблизи берегов Крыма.







