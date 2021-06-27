Фото: президент Колумбии Иван Дуке (wikimedia)









Об этом, пишет РБК-Украина, заявил министр национальной обороны республики Диего Молано.





"Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, что позволяет найти виновных в этом террористическом нападении", - заявил он.





Президент пообещал продолжать борьбу со всеми преступными группировками в стране.





Накануне неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились президент, министр национальной обороны, глава МВД Колумбии Даниэль Паласиос и другие чиновники. Никто не пострадал.



