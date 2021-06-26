



Об этом сообщает МВД Литвы.





Фабрис Леджери намерен в июле посетить Литву, чтобы изучить ситуацию на месте. Леджери заявил, Директор Frontexнамерен в июле посетить Литву, чтобы изучить ситуацию на месте. Леджери заявил, пишет Белсат, что агентство по безопасности поможет Литве в охране границы и возвращении нелегальных мигрантов.





«Мы стремимся оказывать поддержку Литве – это проявление европейской солидарности», – сказал глава Frontex.





Вскоре 30 работников Frontex прибудут в Литву, чтобы помочь литовским пограничникам в охране границы с Беларусью.





МВД Литвы отмечает, что пограничникам на белорусском участке границы также помогают Служба общественной безопасности и Союз стрелков Литвы.





По данным МВД, всего в Литву через белорусскую границу в этом году пытались въехать 508 нелегальных мигрантов – это вдвое больше, чем в последние три года (2018, 2019, 2020) вместе взятых.





Литва обвиняет официальный Минск в том, что белорусские пограничники способствуют нелегальной миграции в Европу. Советник президента Аста Скайсгирите и глава МВД Агне Билотайте ранее заявляли, что режим Александра Лукашенко таким образом ведет гибридную войну с Литвой и оказывает на страну давление.





Во время выступления 22 июня в Бресте Лукашенко пригрозил, что не будет пресекать не только нелегальную миграцию на Запад, но и контрабанду наркотиков и ядерных материалов.



