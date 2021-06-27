В КНДР тоже уверены, что идут правильным путем, а весь мир против них





Пак сослали в трудовой лагерь в 2003 году. В бараках не было окон, стояла страшная вонь — заключенным не давали мыться. «У нас не было нормальных туалетов, нельзя было уединиться. Когда мы справляли нужду, то не могли отвести взгляд от надзирателей — в противном случае нас избивали», — рассказала женщина. По ее словам, происходящее в лагере было сродни холокосту, «только против собственных граждан».





Кроме того, заключенных заставляли работать босиком: надзиратели опасались, что иначе тем удастся сбежать. Из-за этого многие заключенные ранились о стекла и камни, лежавшие на земле. Тех, кто решал немного отдохнуть, надзиратели избивали и пытали, поэтому приходилось продолжать работать, несмотря на кровоточащие раны.





По различным данным, в северокорейских трудовых лагерях находятся не менее 120 тысяч человек. По информации правозащтников, в трудовые лагеря можно попасть по разным причинам — от политических взглядов до видео из Южной Кореи. Так, в середине февраля власти КНДР увеличили максимальный тюремный срок за просмотр видеоматериалов из соседней страны: теперь за это можно получить до 15 лет.