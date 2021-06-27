



Внезапная проверка боеготовности армии обусловлена усугублением военно-политической ситуации в соседнем Афганистане, особенно в приграничных районах.





23 июня десятки военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа. После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий военные были возвращены на родину.





Активное наступление талибов в Афганистане вынуждает сторонников правительства бежать в приграничные регионы и резко ухудшает ситуацию в странах Центральной Азии. В Министерстве иностранных дел Узбекистана заявили о пресечении любых незаконных действий на приграничных территориях и призвали к поддержанию стабильных отношений с соседней страной.





Ранее Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за обострения там эпидемиологической ситуации и приостановил выдачу туристических виз гражданам Афганистана.