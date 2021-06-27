



― Тут сошлись как бы три события. Я бы поставил в обратном плане, во что углублялся и чем занимался, историю с Софьей Сапегой. А все остальное как бы было для меня если не вторично, то, во всяком случае, там я только наблюдал. А здесь не только наблюдал. Три события. Это перевод Романа Протасевича и Софьи Сапеги под домашний арест. Тем более что они вместе как я понимаю. Это раз.





Второе – это встреча Путина и Лукашенко и переговоры. В которых досье Сапеги было. И президент Путин этот вопрос поднимал по поводу российской гражданки, которая была задержана необычным способом. Путем посадки самолета в Минске.





И санкции, которые ввел ЕС против, серьезные санкции. Это не санкции против окружения Лукашенко или самого Лукашенко. Не в этом дело. Это тоже, конечно, важно. Это психологически влияет. Но впервые ЕС ввел так называемые секторальные санкции, санкции против некоторых секторов экономики. Коллеги из РБК подсчитали, что это приблизительно 15% экспорта Беларуси. Это где-то полмиллиарда евро в год. Беларусь не сможет поставлять определенный набор продуктов, нефтепродуктов, калийных продуктов. Это первый шаг, потому что на самом деле основной экспорт, я сейчас не буду уходить в экономику, это все-таки калий и нефтепродукты и именно по этим был введен, по части, был введен запрет, довольно аккуратный. Те договоры, которые Беларусь обязана выполнить, она обязана выполнить. Новые договоры, запрещено европейским компаниям поставлять, освобождается рынок для калия Канады и России. Неважно. Важно, что это чувствительный удар. От 11 до 18% белорусского валютного экспорта. И вот эти 3 сошедших события, эти санкции они ведь после истории с самолетом. Они не после этого безумного разгона белорусской оппозиции на улицах, посадок.





― Самолет шандарахнул, конечно.





― Потому что затронули интересы этих стран конкретно. Стран ЕС. И потому что шантаж террористический, бомба на борту, хулиганский я бы сказал – он требовал резкого отпора. Этот резкий отпор случился. Как это связано с теми показаниями, которые дает Протасевич – думаю, никак. Если хотите мою точку зрения. То есть там, наверное, для сохранения лица он согласился со следствием сотрудничать. А девочке вообще не о чем сотрудничать со следствием. Софье Сапеге. Ей нечего рассказать. Поэтому эта история теперь для России еще более обременительная. Потому что очевидно, что выпадающие доходы бюджета Беларуси, Минску неоткуда взять, кроме как…





― Из России.



― Но на самом деле премьер Беларуси должен сейчас лететь в Казахстан договариваться тоже о поставках. То есть он сейчас будет внутри ЕврАзЭс каким-то образом пытаться закрыть открывающуюся дыру. Но, конечно, пол-ярда евро в год это большие деньги. И возьмет ли на себя Россия это. И что она за это захочет – большой вопрос. Но мы будем рассчитывать, мы видим, как это движется — что Софью, скорее всего, вышлют в Россию. Или попросят Россию вести расследование на территории России. Кстати, не подтверждается, что следователи "ЛНР" приезжали и допрашивали Протасевича. Во всяком случае, была информация, что они приехали и допросили. Белорусские власти опровергли это. Это мы узнаем попозже, наверное, когда Протасевич сможет говорить. Хотя они могли и не представляться. Во всяком случае, отношения между Минском и Москвой благодаря этим историям, усложняются. И важно понять, что на следующей неделе будет промежуточный доклад ICAO по поводу инцидента с самолетом. После этого ICAO начнет расследование.





Никто ничего не забыл, как вы видите. Мельница богов мелит медленно, но верно. И, собственно говоря, эта история, из которой сейчас Александр Лукашенко уже должен будет каким-то образом, я имею в виду финансовая история, выходить.





― Путин будет кормить Беларусь за наш счет.





― Угу. Все за наш счет. Нет у Путина своих денег. Все за наш счет, все за счет налогов. Все, что делает государство – оно делает за наш счет.



