Дружба после санкций: “Китай умеет выходить из неудавшихся проектов”

Нет способа принудить Китай “вписываться” за Беларусь





— Нет способа принудить Китай вписаться за Беларусь. Теоретически он это делает, потому что считает, что ровно такое же воздействие мирового сообщества может быть применено к Китаю. Потому что он знает, что у него в вопросах прав человека есть проблемы.





В то же время, пишет Еврорадио, задолго до санкций Китай понял, что Беларусь — ненадежный партнёр по новому “шёлковому пути”, убеждён Сергей Чалый. Поэтому для Китая не проблема выйти из проекта, который не оправдал себя. Тем более, что рассматривались альтернативные варианты вместо Беларуси. Например, Болгария и Украина.





— У нас главное конкурентное преимущество было: справа — большой рынок ЕАЭС, транспортный коридор, хорошая перевалочная база между Китаем и Лондоном и так далее. Естественно, нужно было рассказывать, что у нас нормальные торговые отношения с Западом. И, фактически, именно в этом свою часть Беларусь не исполнила. Думаю, Китай прекрасно понимает, что конечной причиной санкций были действия белорусские.





Военное положение — фигура речи

Высказался эксперт и о том, что 24 июня Александр Лукашенко заявил, что в Гродненской области может быть введено военное положение, чтобы избежать спада экономики из-за санкций.





Сергей Чалый уверен, что это была фигура речи, которая в понимании Лукашенко означает, что все экономические проблемы можно решить с помощью указов.





— Думаю, ни про какое военное положение не шла речь. Для него семь бед — один ответ. Есть только один способ справляться с проблемами — административные судороги. В его представлении экономика — такая штука, с которой только на Западе не могут справляться, потому что не могут принять указ, — говорит Сергей Чалый. — Военное положение у нас рассматривалось всерьёз только как попытка оправдать указ “мёртвой руки” по наделению коллективным “Лукашенко” Совбеза.



