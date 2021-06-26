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Латушко: «В «отжиманиях» под санкциями объективно виноват один человек. Мы все знаем, кто он»

По мнению политика, армейский принцип «коллективной ответственности» уничтожит режим.

— Когда у власти находится режим, основной опорой которого являются силовики — вся страна постепенно приходит к жизни по армейским порядкам, — считает Павел Латушко. — Одним из таких порядков является принцип «коллективной ответственности», цитирует Салідарнасць.

Все, кто служил в армии, хорошо с ним знакомы – когда за провинность одного на плацу отжимается вся рота. Так и формируется так называемая «армейская дисциплина» — через страх подставить коллектив и вызвать его ненависть. Ведь объектом ненависти становится не командир, который несправедливо заставляет отжиматься всех, а тот — из-за чьей провинности вынуждены отжиматься все.

Так вот сегодня диктатор — и есть тот человек, из-за которого все белорусы (в том числе его приближенные) будут вынуждены «отжиматься» под санкциями ЕС и США. И будут отжиматься до тех пор, пока он не выполнит три условия для отмены санкций. А они очень просты: отпустить всех политзаключенных, остановить репрессии и уйти.

Сегодня Запад совершенно справедливо разговаривает с режимом Лукашенко его же языком. Ведь только такой язык он способен понять.

Но между армейской коллективной ответственностью и действиями Запада есть важная разница — в «отжиманиях» под санкциями объективно виноват один человек. Мы все знаем, кто он. Как только он уйдет — санкции сразу же будут отменены. И все мы можем либо ускорить этот процесс, либо «отжиматься» вместе с диктатором.
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