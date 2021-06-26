Протасевич под домашним арестом: что дальше

Ситуация была прогнозируемой и об этом я говорил в ролике после его первого интервью ОНТ. Называл даже сроки - 2-3 недели.





Беларуские власти, судя по тому что произошло, будут и дальше склонять Романа к активному медиа-присутствию. Это важно с точки зрения влияния на следующие санкционные пакеты, это важно с точки зрения собственной политической комбинации.





Но есть ещё несколько "но".





1. Ближе к августу окружению Лукашенко понадобится "перебезчик" из числа "новых лидеров". Уже в политическом поле. Оппозиция, но "дома".





2. Сам Роман, судя по всему, будет использоваться в информационном поле.





И есть ещё кейс Воскресенского.





О том, какая комбинация может быть выстроена и почему Виленской и Варшавской группам стоит подумать над коррекцией политики - в этом обзоре.