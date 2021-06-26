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Лещеня: «Москва будет что-то подбрасывать Минску, словно дозу наркоману»

Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня – о санкциях, их эффекте и реакции Александра Лукашенко.

Лещеня: «Москва будет что-то подбрасывать Минску, словно дозу наркоману»
— С одной стороны мы имеем секторальные санкции, с другой — гневное обещание «ответить этим мерзавцам». Между тем, идут разговоры, что Владимир Макей ведет переговоры, цель которых смягчить отношение Запада к руководству Беларуси. Насколько внешний антураж стыкуется с тем, что происходит за кулисами?

— У меня нет закулисной информации. Я исхожу из того, что если Макей и решает такую задачу, то слабо вижу, как он может добиться в успеха.

Мы можем ожидать традиционной амнистии в честь 3 июля. Но сама эта амнистия не может стать предметом переговоров по одной простой причине — мы знаем характер этой власти. Знаем  многолетнюю установку — «если мы, власти, что-то и делаем, то исключительно по доброй воле. И не дай бог кто-то заподозрит, что делаем это под давлением». 

«Чисто  суверенный» перевод  под домашний арест Романа Протасевича и  Софьи Сапега может  быть первой ласточкой в этом направлении. Но, если эта амнистия и будет, то решение о ней примут в самый последний момент. И по определению Макей не может продать то, что может быть, а может и не случиться.

К тому же торговать амнистией не имеет смысла, когда всё новые люди попадают за решетку в рамках измененного законодательства.

— Что можно сказать о самих санкциях?

— Это уже заявка на достаточно чувствительные меры. Если говорить о доле нефтепродуктов в общей  структуре  экспорта в Евросоюз, то она  все время повышалась, достигнув максимума в 2016г. Тогда  50% белорусского  экспорта в ЕС  составляло топливо. Сейчас, наверное, несколько меньше, но это все равно сопоставимые цифры.

Имеет  смысл  говорить   не столько  о  секторальных  санкциях,  сколько   именно  о    заявке  на  них,  поскольку  принятые  меры  представляют  собой  их  облегченную версию.   Экспорт  из Беларуси  топлива  и   наиболее  широко   продаваемых  типов  калийных  удобрений   как  раз   и  не  запрещен.

Санкции  в отношении  МАЗа и БелАЗа  более  последовательны.    

В Евросоюз их продукции поступает не так и много. Но есть проблема двигателей, которые наши автозаводы закупают в ЕС. А с российским или белорусским двигателем, думаю, наши грузовики не купят не только требовательные европейцы, но и в Азии с Африкой.

«Лукашенко может разыграть тему санкций в свою пользу»


— Цель санкций, как декларирует ЕС, – давление на власть Беларуси, чтобы она прекратила репрессии и начала диалог с общественностью.

Есть разница в ментальности. Евробюрократы думают, как поступили бы они, окажись они в такой ситуации, чтобы народу не стало жить хуже из-за усиления санкций. Но наши власти – другие, они точно не пойдут на уступки

У нас будет дальнейшая мобилизация. Пропаганда уже говорит, что мы фактически живем в режиме военного положения. Будет затягивание поясов, в котором власти станут винить тех, кто «за бугром».

Есть четыре стороны-участницы конфликта: власть, Россия, оппозиция и Запад, который видит только часть оппозиции, находящуюся в эмиграции. И все стороны уткнулись в свои методички, не в силах от них оторваться.

Для Запада правозащитная тематика важна, и он будет ее продвигать дальше. Геополитический интерес? Да, возможно. Но я не думаю, что Запад всерьез оценивает шансы Беларуси на вступление в НАТО или ЕС.    

Россия в силу своих геополитических интересов заинтересована в сохранении Лукашенко у власти.

Поэтому есть только две стороны конфликта, которые должна интересовать судьба страны — оппозиция и власть. Последняя от своей методички не может оторваться по определению. Потому что власть — это психология одного человека, линию поведения которого мы поняли: военная мобилизация, нагнетание состояния войны с окружающим миром. А оппозиция от своей методички могла бы и отвлечься.

Когда речь идет об отраслях, о БелАЗе, МАЗе, то я считаю, что здесь у власти есть неплохие шансы быть более убедительной для работников этих предприятий. Более убедительной — это не значит, что они станут на сторону властей. Это означает, что они молчаливо смирятся с ситуацией, решив, что все лучше иметь хоть какой кусок хлеба.

Люди хотят видеть какую-то позитивную перспективу развития. И в условиях, когда никто из оппозиционных политиков эффективно не отвечает на пропаганду властей, Лукашенко имеет неплохие шансы.

Никто не ответил на его недавние слова на Гродненщине о том, что программа  оппонентов  власти заключается только в том, чтобы отобрать и поделить путем приватизации. Точно  так же, как  в свое  время  в августе  не  отреагировали   на  приписываемую   оппонентам  достаточно  радикальную  программу  политико-экономических  реформ.   

Западные политики верно оценивают — большинство белорусов не в восторге от Лукашенко. Они считают, что этого достаточно: не будет Лукашенко — будет хорошо. У нас же оппозиция в эмиграции ментально осталась в августе прошлого года, когда казалось, что немного поднажмем, и всё получится.

Но без перехода от протестной повестки к повестке развития, те, кто называют себя альтернативой власти, рискуют не достучаться до людей и постепенно маргинализироваться.

— В сегодняшней ситуации главным бенефициаром происходящего у нас выглядит Москва. Как быть и что нужно предпринять, чтобы Россия не была выгодополучателем?

— Действительно, Москва сегодня выглядит бенефициаром. У нее есть своя методичка, согласно которой любой, кто поддержал протест, кто осудил насилие, в глазах Кремля будет агентом Запада.

Это значит, что Москва будет что-то подбрасывать Минску, словно дозу наркоману, чтобы он держался на плаву. Но, конечно, все сведется к занимательному фехтовальному поединку, который Лукашенко с Путиным ведут с 2001 года.

Вопрос, насколько долго Лукашенко удастся играть на фобиях Кремля, чтобы не идти дальше в интеграционных шагах, лишающих его самостоятельности.

В конце концов, я не думаю, что в России забыли фамилию Баумгертнер. У них есть свой конкурент «Беларуськалию». Битье посуды на союзной кухне, которое мы наблюдаем уже два десятка лет, говорит о том, что дружба дружбой, интеграция интеграцией, а табачок – врозь.

— Кто, кроме властей, может попытаться нарушить мономолию России в «белорусском вопросе»?

— Евросоюз здесь мало чем нам поможет, так как власть сама загнала себя в угол. В свое время объем товарооборота с ЕС почти сравнялся с объемом торговли с РФ. Но практически весь этот рост на западном направлении был обеспечен нефтепродуктами, полученными из российского сырья.

Власти давно начали своеобразные попытки уменьшить зависимость от российского рынка. Была попытка сделать точкой опоры афро-азиатский регион, Китай, чтобы не зависеть от расклада между Россией и Западом.

Но Китай – очень специфический партнер. Для него Беларусь возможно стала идеологически близкой, образцовой в плане механизмов принятия решений, но всё же всего лишь одним из многих участков нового Шелкового пути. Китай никогда не кладет яйца в одну корзину. Хотя кое-какая поддержка от Пекина есть.

— Для нас этот кризис выглядит глобальным, но были в мире истории и покруче. Каддафи взорвал целый самолет с пассажирами, и, тем не менее, через какое-то время эта история закончилась относительно благополучно для ливийского режима.

Исходя из мировой практики, как раньше разрешали такие кризисы?

— В свое время мы, белорусские дипломаты, обсуждали похожие ситуации с западными коллегами и политиками, приводя в пример не Каддафи, а некоторые государства СНГ. И говорили: мол, вот мы такое сделали, а они у себя не лучше. Но вы с ними подписали такую-то программу, вы с ними имеете более продвинутые отношения.

И в ответ мы слышали один и тот же аргумент: извините, но они — не Европа.

К стране, близкой географически, европейцы применяют свои политические стандарты. Когда речь идет о государствах, где слово «демократия» априори не может быть произнесено, там вступают в силу геостратегические, геополитические и иные интересы.

Поэтому, в данном случае светлая часть истории отношений Каддафи с Западом не может вдохновлять белорусское руководство. Тем более, что при упоминании фамилии ливийского полковника, в глазах встают кадры его гибели.
gazetaby.com
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