



Это понадобилось потому, что прежние границы были установлены еще 70 лет назад, причем графическим способом на основе имевшихся тогда карт. С тех пор рельеф местности существенно изменился в том числе из-за прокладки мелиоративных каналов, прорубания просек и строительства дорожной сети. С помощью технологии дистанционного зондирования Земли, новейших методов получения и обработки фотоизображения и оцифровки земной поверхности специалисты определили новые границ, объясняет причину нововведения Naviny.by.

Такой передел происходит в Беларуси не впервые. Так, два года назад поменялись границы Брестской, Гродненской и Минской областей по указу № 104 от 15 марта 2019 года.





Изменение границ с начала лета не влечет за собой прекращения прав, изменения вида вещных прав на земельные участки, которые ранее были выделены гражданам. Кроме того, такой передел не дает оснований для того, чтобы менять размеры этих участков. Разумеется, если гражданин имеет документы, которые удостоверяют права на недвижимость. Что касается договоров аренды участков, границы которых меняются, то их действие сохраняется до прекращения срока аренды. Продлять его будут местные органы согласно новой территориальной принадлежности участка.

За выдачу и оформление документа, удостоверяющего право на участок, пошлина взиматься не будет. Кроме того, к размеру платы за госрегистрацию участков, прав, ограничений (обременений) прав на них и внесение исправлений в документы регистра недвижимости введены понижающие коэффициенты. Они будут действовать и применительно к тарифам на услуги по подготовке сведений для регистрации участков и внесения исправлений в документы.





Изображения: naviny.online, bigkarta.ru.