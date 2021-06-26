Об этом заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стратерс, сообщает пресс-служба организации.





«Это выглядит как циничная уловка белорусских властей, чтобы добиться отмены международных санкций, которые были введены после арестов Романа и Софьи», — отметила Стратерс.





По ее словам, пока Протасевич и Сапега не будут полностью свободны, правосудие не будет восстановлено.





Напомним, что Европейский Союз ввел экономические секторальные санкции против Беларуси, которые включают, в том числе, ограничения на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности.