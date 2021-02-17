В Беларуси добавилось еще 8 политзаключенных





Дмитрий Тимофеев осужден 17.02.2021 года судом Ленинского района г. Могилева по ст. 369 УК за оскорбление начальника отдела ГАИ из Бобруйска к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;





Григорий Маманович осужден 15.05.2021 года судом Столинского района Брестской области по ст. 370 УК за сорванный государственный флаг к одному году ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;





Максим Татьянок осужден 26.02.2021 года судом Октябрьского района г. Минска по ч. 2 ст. 339 и по ст. 369 УК за вывешенную на заборе инсталляцию в виде пугал с фото председателя Совета республики НС Н. Кочановой и министра внутренних дел И. Кубракова к трем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;





Денис Заянчевский осужден 26.02.2021 года судом Октябрьского района г. Минска по ч. 2 ст. 339 и по ст. 369 УК за вывешенную на заборе инсталляцию в виде пугал с фото Н. Кочановой и министра внутренних дел И. Кубракова к трем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;





Владимир Сокол осужден 9 июня 2021 года судом Дятловского района Гродненской области за публикацию в сети Интернет оскорбительных и произвольно оцененных как угрожающих комментариев в адрес сотрудника милиции к двум годам лишения свободы;





Сергей Трещенко осужден 24 июня 2021 г. Гомельским областным судом по ст. 130 УК за разжигание социальной розни в отношении сотрудников милиции к трем годам лишения свободы;





Сергей Маланчук осужден 23 апреля 2021 года судом Ленинского района г. Гродно по ст. 369 УК за оскорбление в сети Интернет бывшего главы МВД Ю. Караева к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания





Андрей Жуляков осужден 16 июня 2021 года судом Минского района по ст. 368 УК за оскорбление президента к одному году колонии.



