Губаревич: Минюст начал проверку движения "За Свободу"
Минюст Беларуси начал проверку движения "За Свободу". Ведомство собирается выяснить, соответствует ли деятельность правозащитно-просветительского общественного объединения уставу и законодательству.
Об этом БелаПАН рассказал его председатель Юрий Губаревич. По словам общественного деятеля, движение получило письмо из Минюста 25 июня и до 13 июля должно предоставить затребованные 25 документов. Это список членов организации, заявления на вступление, протоколы, данные о деятельности, в том числе об участии в международных мероприятиях.
"Целью этой проверки, скорее всего, будет являться поиск каких-то недостатков или неточностей, формальных, — считает Губаревич. — На их основе можно в дальнейшем выносить предупреждения или принять решение о ликвидации".
Общественное объединение движение "За Свободу" намерено подать в Минюст необходимые документы.
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09:58 26/06/2021
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