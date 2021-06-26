Губаревич: Минюст начал проверку движения "За Свободу"





Об этом БелаПАН рассказал его председатель Юрий Губаревич. По словам общественного деятеля, движение получило письмо из Минюста 25 июня и до 13 июля должно предоставить затребованные 25 документов. Это список членов организации, заявления на вступление, протоколы, данные о деятельности, в том числе об участии в международных мероприятиях.





"Целью этой проверки, скорее всего, будет являться поиск каких-то недостатков или неточностей, формальных, — считает Губаревич. — На их основе можно в дальнейшем выносить предупреждения или принять решение о ликвидации".





Общественное объединение движение "За Свободу" намерено подать в Минюст необходимые документы.





Ранее стало известно о проверках деятельности Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского ПЕН-центра, Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Громада) и других..