ЕС усилит охрану белорусско-литовского участка

Об этом сообщила пресс-служба МВД Литвы по итогам переговоров замминистра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса и представителей Frontex во главе с директором Фабрисом Леджери, передает afn.byсо ссылкой на БелаПАН.





В июле Леджери прибудет в Литву для изучения ситуации на месте. Руководитель Frontex заявил, что агентство окажет стране необходимую поддержку как в охране границы, так и в возвращении нелегалов. «Мы полны решимости поддержать Литву — это проявление европейской солидарности», — сказал Леджери.





Арнольдас Абрамавичюс поблагодарил собеседника за быструю реакцию на просьбу о помощи и решение направить группу сотрудников Frontex на усиление пограничной службы. «Надеемся, что общими усилиями мы предотвратим нелегальную миграцию через Литву», — сказал замминистра.





В сообщении ведомства отмечается, что пограничникам на белорусском направлении помогают Служба общественной безопасности и Союз стрелков Литвы. Внимание уделяется в том числе т.н. «петле Девянишкес» — месту, где литовская территория вдается в белорусскую.





По данным МВД, с начала года в Литву из Беларуси пытались въехать 508 нелегальных мигрантов — вдвое больше, чем за три предыдущих года.



