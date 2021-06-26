Мнение: «Вы нам “показания”, а мы вам - свободу»

Сооснователя признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала, который нельзя называть в Беларуси, Романа Протасевича и его спутницу Софью Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест с целью заставить их сотрудничать со спецслужбами Беларуси.

Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» высказал председатель Полоцкого городского отделения республиканской общественной организации «Говори правду», экс-кандидат в Палату представителей Илья Богданов.





«Перевод под домашний арест Протасевича и Сапеги, скорее всего, является результатом демонстрации того, что, если они будут сотрудничать со спецслужбами, их статус значительно изменится в лучшую сторону. “Ты нам это, а мы тебе, постепенно, свободу. Возможно. Либо только её имитацию”. Ведь обвинений с них никто официально пока не снимал», - обозначил свою позицию Богданов.

В то же время представитель «Говори правду» считает, что связывать решение об освобождении Протасевича и Сапеги из СИЗО под домашний арест со вчерашним официальным введением санкций со стороны ЕС и США не стоит.

«Ведь не менее известные белорусские политические заключённые пока сидят там, где и были», - пояснил он.





Богданов допускает, что на это решение прямым образом могли повлиять переговоры Минска с Москвой, поскольку Сапега - гражданка РФ, и недавно прошли встречи дипломатов обеих сторон.

«В любом случае то, что они сейчас находятся "дома", лучше того, чем сидеть в клетке. Но ещё лучше, если с них снимут обвинения и отпустят, ведь непонятно, на кого рассчитаны так называемые "интервью", какой от них прок, когда те, кто всему верит, и так готов поверить всему сказанному из телевизора, а тех, кто имеет противоположное мнение от госсистемы, это только злит или вызывает недоумение», - подытожил он.

Напомним, что вчера стало известно о том, что Протасевич и Сапега переведены под домашний арест.



