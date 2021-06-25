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На заметку: в Словакии лишат льгот причастных к деятельности тоталитарного коммунистического режима

22 июня Национальная рада Словакии приняла закон, который предусматривает снижение пенсий гражданам, причастным к коммунистическому режиму. Об этом сообщило 23 июня местное издание Týždeň.

Согласно документу, который должен вступить в силу 5 августа, бывшие чиновники, которые работали на коммунистический режим и его репрессивный аппарат, не смогут выйти на пенсию столько лет, сколько они проработали на этот режим. Их также лишат ряда льгот и вознаграждений, из-за которых выплаты им превышали суммы, которые получали жертвы тоталитарного режима.

Издание отмечает, что инициаторы закона подчеркивают, что пенсии причастных к тоталитарному режиму "намного выше среднего, а пенсионное обеспечение лиц, преследуемых коммунистической властью, – очень низкое".


Список граждан, которые включены в число поддерживавших тоталитарный режим, имеется у Института памяти нации.

Комментируя принятие закона, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер отметил, что закон призван исправить "ужасный контраст" в выплатах тем, кого преследовали по политическим соображениям, и тех, кто "заботился о преследованиях", пишет Nový Čas.
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