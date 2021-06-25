Романчук – о ликвидации «Стратегии»: «Закрыть рот всем не удастся»

Верховный суд Беларуси принял решение о ликвидации аналитического центра «Стратегия». По данным Минюста, основанием стало то, что общественное объединение не подавало в течение трех лет подряд с 2019 года информацию о продлении своей деятельности и другие сведения, предусмотренные Законом «Об общественных объединениях».





Исполнительный директор «Стратегии» Ярослав Романчук считает причины для ликвидации формальными.





— Дело в том, что у нас давным-давно отношения с государством и Минюстом были своеобразными. Еще в начале 2000-х у нас заблокировали счета и забрали деньги, которые не вернули, — рассказал собеседник «Салідарнасці». — Финансов у нас никаких на счетах не было, придрались к «бумажкам». Очевидно, в стране нет других проблем, как именно сейчас ликвидировать общественные организации. По формальным признакам.





Тем не менее, экономист отметил, что центр «Стратегия», как и действующий под его эгидой Научно-исследовательский центр Мизеса продолжат свою работу.





— Ничего страшного, интеллектуальная деятельность не предполагает официальной регистрации. Поэтому мы продолжим работать по своим интеллектуальным и научным направлениям. Мы же не единственные, к кому сейчас власти проявляют такое пристальное внимание и ищут какие-то формальные нарушения. Очевидно, что им сказали «очистить» общество от общественных организаций.





Понятно, за кого берутся в первую очередь. Мы никогда не молчали, участвовали в разных проектах, в том числе правительственных.





Но рот закрыть всем не удастся, и все это прекрасно понимают. Поэтому то, что происходит, делается, чтобы «отчитаться о наведении порядка в гражданском обществе», — говорит Ярослав Романчук.





У истоков создания аналитического центра «Стратегия» стоял Леонид Заико. Он много лет был руководителем объединения и умер в конце прошлого года от осложнений после коронавируса. Предшественником «Стратегии» называют Центр стратегических инициатив «Восток — Запад», основанный политологом Анатолием Майсеней.



