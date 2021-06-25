+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Романчук – о ликвидации «Стратегии»: «Закрыть рот всем не удастся»

Как общество зачищают от общественных организаций.

Романчук – о ликвидации «Стратегии»: «Закрыть рот всем не удастся»
Верховный суд Беларуси принял решение о ликвидации аналитического центра «Стратегия». По данным Минюста, основанием стало то, что общественное объединение не подавало в течение трех лет подряд с 2019 года информацию о продлении своей деятельности и другие сведения, предусмотренные Законом «Об общественных объединениях».

Исполнительный директор «Стратегии» Ярослав Романчук считает причины для ликвидации формальными.

— Дело в том, что у нас давным-давно отношения с государством и Минюстом были своеобразными. Еще в начале 2000-х у нас заблокировали счета и забрали деньги, которые не вернули, — рассказал собеседник «Салідарнасці». — Финансов у нас никаких на счетах не было, придрались к «бумажкам». Очевидно, в стране нет других проблем, как именно сейчас ликвидировать общественные организации. По формальным признакам.

Тем не менее, экономист отметил, что центр «Стратегия», как и действующий под его эгидой Научно-исследовательский центр Мизеса продолжат свою работу.

— Ничего страшного, интеллектуальная деятельность не предполагает официальной регистрации. Поэтому мы продолжим работать по своим интеллектуальным и научным направлениям. Мы же не единственные, к кому сейчас власти проявляют такое пристальное внимание и ищут какие-то формальные нарушения. Очевидно, что им сказали «очистить» общество от общественных организаций.

Понятно, за кого берутся в первую очередь. Мы никогда не молчали, участвовали в разных проектах, в том числе правительственных.

Но рот закрыть всем не удастся, и все это прекрасно понимают. Поэтому то, что происходит, делается, чтобы «отчитаться о наведении порядка в гражданском обществе», — говорит Ярослав Романчук.

У истоков создания аналитического центра «Стратегия» стоял Леонид Заико. Он много лет был руководителем объединения и умер в конце прошлого года от осложнений после коронавируса. Предшественником «Стратегии» называют Центр стратегических инициатив «Восток — Запад», основанный политологом Анатолием Майсеней.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]