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Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» рассказал директор российского Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков.

По его словам, есть все основания полагать, что помощь Беларуси в борьбе с санкциями стран Запада со стороны России будет оказана и в дальнейшем, пишет politring.com





«По крайней мере, Россия компенсировала все выпадающие доходы Беларуси от разного рода санкций. Ну например, после того, как Лукашенко посадил самолет с Протасевичем, и “Белавиа” потеряла часть европейских рейсов, они были перенаправлены в российское воздушное пространство. Кроме того, Россия постоянно дает Беларуси большие многомиллиардные кредиты, конкурируя здесь только с Китаем. Да и Китай дает меньше и под более жесткие условия. Одним словом, Россия воспринимает Беларусь, безусловно, как подопечного, которому нужно не просто помогать, но и выправлять ситуацию, в которой страна оказывается каждый раз после очередного действия Лукашенко», - пояснил он.





Что касается новых санкций в отношении Беларуси, то, по всей видимости, они будут настолько болезненными для страны, что Лукашенко уже анонсировал возможность введения военного положения в Гродненской области, да и в целом возможность введения военного положения на территории всей страны, что предусматривает полный запрет любых гражданских свобод и даже введение законов военного времени с повышенной ответственностью, добавляет политолог.

«Все это говорит о том, что фактически это и есть сценарий установления власти военных в Беларуси. Тут можно вспомнить венесуэльский сценарий и опыт, когда власть в стране десятилетиями удерживается военными, несмотря на полный развал экономики и крайнее обнищание населения. Впрочем, можно предположить, что для Беларуси ситуация вместе с военным положением и помощью России будет гораздо более легкой, чем для Венесуэлы», - подчеркнул он.

В свете вышесказанного Гращенков убежден, что, скорее всего, сейчас идет торг относительно того, чтобы Запад вводил санкции не самые болезненные - по крайней мере, не направленные против белорусских элит, ну а также связанными с ними части российских элит, российского бизнеса и капитала.





«Вообще сейчас потихоньку движется интеграция Беларуси и РФ. И полагаю, что именно эта морковка, висящая на удочке, и заставляет, прежде всего, власти России помогать сейчас Беларуси, чтобы Лукашенко в очередной раз не соскочил, не отменил углубленную интеграцию с тем, чтобы к осени Россия и Беларуси пришли к четкой дорожной карте - как и когда обе страны, если не объединяются, то входят в серьезный экономический альянс», - подытожил он.





Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что новые санкции Европейского Союза и присоединившимся к нему стран по Беларуси являются вмешательством во внутренние дела государства.



